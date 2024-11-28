«Петр I — грузин»: что сказал Сталин, когда услышал эту версию

На своих портретах Петр I предстает черноусым брюнетом, в котором угадывается южная кровь. Есть версия, что она в нем действительно присутствовала, и в значительном количестве: есть версия, что самый прогрессивный русский царь был отпрыском одного из грузинских князей.
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