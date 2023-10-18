В Петербурге прошёл концерт в честь 130-летия со дня смерти Чайковского

В программе прозвучали сочинения, составляющие своего рода «золотой фонд» великого композитора. В большом зале Санкт-Петербургской филармонии прошёл гала-концерт, посвященный 130-летию со дня смерти Петра Чайковского.
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