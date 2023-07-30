В погоне за сверхприбылью российские бизнесмены готовы торговать нашей памятью Иван Рыбин Фото: Михаил Метцель/ТАСС В Москве совершено святотатство — строители из группы ПИК снесли памятник героям Великой Отечественной войны.
В Москве строят жилье с «дурной наследственностью»
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Строители забыли про кирпич.Строят ж/бетонный монолит с утеплителем из минваты.Не знали.Это мина иногда взрывается.В минвате проживает всякая тварь.Потом она сваливается и часть бетона холодная стена.Иногда тварь вылезает на солнышко.Пеноплекс-дорогое удовольствие.Застройщик экономит.Пластиковые трубы ГВС и ХВС,отопления не так долговечны.Швы начинают подтекать.краны не перекрывать. При первом пуске биметаллические радиаторы забиваются грязью,плохо греют.Систему предварительно не промыли.Экономия.Присмотритесь к строителям и их работе.Там местного строителя не найти.
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1 д.
Aлександр Иванов
ПОЗОРИЩЕ!! Расстрелять!
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1 д.
Валерий Каулин
Господин (заметьте, не товарищ!) Бастрыкин! Ты где со своим СК? А потом, кто Вам сказал, что бардак в строительстве только в столице? В других местах тоже самое, если не хуже. Да ещё, благодаря "слепоте" власти, застройщики регистрируют УК, которые потом скрывают строительные косяки. И, в результате, эти человейники становятся непригодными для жизни. И всё это покрывается беззубостью ГЖИ.
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1 д.
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