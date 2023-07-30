В Москве строят жилье с «дурной наследственностью»

Строители забыли про кирпич.Строят ж/бетонный монолит с утеплителем из минваты.Не знали.Это мина иногда взрывается.В минвате проживает всякая тварь.Потом она сваливается и часть бетона холодная стена.Иногда тварь вылезает на солнышко.Пеноплекс-дорогое удовольствие.Застройщик экономит.Пластиковые трубы ГВС и ХВС,отопления не так долговечны.Швы начинают подтекать.краны не перекрывать. При первом пуске биметаллические радиаторы забиваются грязью,плохо греют.Систему предварительно не промыли.Экономия.Присмотритесь к строителям и их работе.Там местного строителя не найти.

Валерий Каулин

Господин (заметьте, не товарищ!) Бастрыкин! Ты где со своим СК? А потом, кто Вам сказал, что бардак в строительстве только в столице? В других местах тоже самое, если не хуже. Да ещё, благодаря "слепоте" власти, застройщики регистрируют УК, которые потом скрывают строительные косяки. И, в результате, эти человейники становятся непригодными для жизни. И всё это покрывается беззубостью ГЖИ.