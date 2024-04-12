В США призвали признать бесполезность планов Зеленского

ВАШИНГТОН, 12 апреля, ФедералПресс. Киев и Вашингтон должны признать факт, что цель Владимира Зеленского по возвращению Украины к границе 1991 года нереалистична, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в статье газеты New York Times.
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