В США призвали признать бесполезность планов Зеленского

ВАШИНГТОН, 12 апреля, ФедералПресс. Киев и Вашингтон должны признать факт, что цель Владимира Зеленского по возвращению Украины к границе 1991 года нереалистична, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в статье газеты New York Times.