США продлили запрет на въезд без прививки. Джокович может снова пропустить мартовские «Мастерсы»

Новак Джокович может снова пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами. Турнир в Калифорнии пройдет с 8 по 19 марта, во Флориде – с 22 марта по 2 апреля.
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