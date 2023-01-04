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США продлили запрет на въезд без прививки. Джокович может снова пропустить мартовские «Мастерсы»

Новак Джокович может снова пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами. Турнир в Калифорнии пройдет с 8 по 19 марта, во Флориде – с 22 марта по 2 апреля.

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