Ловчев обвинил "Спартак" в упущенной победе над "Динамо" из-за неумелых действий

Бывший защитник московского "Спартака" Евгений Ловчев после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо" заявил, что красно-белые неумело действовали в компенсированное время, из-за чего упустили победный результат.
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