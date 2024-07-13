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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • valentina sergeeva
    Если до сих пор не запретили, опять-таки возникает вопрос: кто у нас засел в Госдуме и как пролез?!В РФ могут запрет...
  • Е Пронина
    запретить надо усыновлять всем иностранным гражданам , только гражданам РФ усыновление))В РФ могут запрет...
  • Елена Верия (Безденежных)
    А что, еще до сих пор не запретили????????????????????!!!!!!!! Ну, вообще жутко становится... Давно пора! Или только ...В РФ могут запрет...

Диетолог раскрыла способы снизить риск развития рака

Диетолог раскрыла способы снизить риск развития рака

По словам Николь Эндрюс, рацион лучше всего основывать на растительных и цельнозерновых продуктах, а также включать в него молочку Диетолог Николь Эндрюс перечислила простые и доступные способы снизить риск развития онкологических заболеваний.

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