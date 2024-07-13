Диетолог раскрыла способы снизить риск развития рака

По словам Николь Эндрюс, рацион лучше всего основывать на растительных и цельнозерновых продуктах, а также включать в него молочку Диетолог Николь Эндрюс перечислила простые и доступные способы снизить риск развития онкологических заболеваний.
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