Есть погибшие: автомобиль врезался в толпу участников фестиваля

Несколько человек погибли, когда автомобиль врезался в толпу участников фестиваля в Канаде. Водитель въехал на внедорожнике в толпу на уличном фестивале в субботу в канадском городе Ванкувер, сообщила местная полиция.
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