ИКИ РАН: на Земле ожидается магнитная буря после выброса плазмы на Солнце

На Земле ожидаются магнитные бури, которые будут связаны с выброшенным Солнцем облаком плазмы. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии