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Газета.ру

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ИКИ РАН: на Земле ожидается магнитная буря после выброса плазмы на Солнце

ИКИ РАН: на Земле ожидается магнитная буря после выброса плазмы на Солнце

На Земле ожидаются магнитные бури, которые будут связаны с выброшенным Солнцем облаком плазмы. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

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