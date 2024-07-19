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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист Вальджи о новой арене «Калгари»: «Она будет стоить порядка 1 миллиарда долларов. Большую часть средств внесут налогоплательщики»

Ожидается, что официальный старт ее строительству будет дан в следующий понедельник.  Нынешняя арена «Флэймс» Scotiabank Saddledome открылась в 1983 году и де-факто является самой старой в НХЛ.

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