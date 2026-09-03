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Преподаватель Печеский: колледж позволяет быстрее выйти на рынок труда

Преподаватель Печеский: колледж позволяет быстрее выйти на рынок труда

Преподаватель профильной математики Илья Печеский рассказал, что колледж позволяет быстрее освоить профессию и выйти на рынок труда, однако выбор образовательного маршрута должен зависеть от будущей специальности школьника.

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