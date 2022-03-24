Еременко о завершении карьеры: «24 часа в сутки нахожусь в команде. Не уделяю время родным, близким»

Александр Еременко объяснил, почему решил завершить карьеру. 41-летний вратарь «Динамо» высказался после вылета из Кубка Гагарина после серии 2-го раунда с ЦСКА (0-4).

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