НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

Игроки и боссы «Баварии» поддерживают Компани, несмотря на 3-матчевую серию без побед. Руководство советовалось с Гвардиолой перед назначением тренера

Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Kicker Франка Линкеша, все игроки «Баварии» полностью поддерживают главного тренера, несмотря на 3-матчевую серию без побед.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх