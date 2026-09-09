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Царьград

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Маркетплейс "Сравни" оценил труд московских матерей в 238 тыс. рублей

Маркетплейс "Сравни" оценил труд московских матерей в 238 тыс. рублей

Аналитики маркетплейса "Сравни" подсчитали, что московские матери, выполняющие задачи по уходу за детьми и дому, могли бы зарабатывать 238 тысяч рублей в месяц.

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