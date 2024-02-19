От сезонных аллергий страдают около 30% крымчан

С приходом весны многие жители Крыма сталкиваются с проблемой сезонной аллергии. До 30% населения полуострова чувствительны к пыльце растений, рассказала главный внештатный специалист Минздрава республики, аллерголог-иммунолог Людмила Знаменская в эфире радио Спутник в Крыму.