13,08,24 Суджа - Гирьи - Озерки Последствия боевых действий в районе Суджи. Репортаж "1 канала" об атаке ВСУ мотострелковыми подразделениями в Гирьи снятый в различных частях посёлка.
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13,08,24 Суджа - Гирьи - Озерки Последствия боевых действий в районе Суджи. Репортаж "1 канала" об атаке ВСУ мотострелковыми подразделениями в Гирьи снятый в различных частях посёлка.
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