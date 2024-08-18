Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о важности продвижения продукции отечественных дизайнеров в ходе Международной недели моды UF LAB

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил важность продвижения продукции отечественных дизайнеров, в том числе уральских, в ходе проходящего в Екатеринбурге показа мод, который приурочен к Международной неделе моды UV LAB.
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