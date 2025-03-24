Профессор Виноградов: с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют почти на 15%

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля. Речь идет, в том числе, о выплатах по старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца, сообщил агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
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