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Ротенберг о «Сочи»: «Игра есть, Хохлова не трогаю пока. Профессия тренера от бога дается. Отдельная каста, я сам много лет тренером отработал»

Ротенберг о «Сочи»: «Игра есть, Хохлова не трогаю пока. Профессия тренера от бога дается. Отдельная каста, я сам много лет тренером отработал»

Команда под руководством Дмитрия Хохлова занимает 12-е место в таблице, набрав 6 очков в 7 матчах.  «Игра неплохая, результат не радует, коротко и ясно.

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