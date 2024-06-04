Нашествие "суперсвиней" грозит огромным ущербом северным штатам США 

Учеными прослежены пути миграции так называемых «суперсвиней». Оказалось, что их путь лежит в районы четырех северных территорий Соединенных Штатов Америки Информированный источник предупреждает о рисках, которые будут серьезными для фермеров.
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