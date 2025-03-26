Юлия Логвиненко рассказала о модернизации поликлиник в Колпино

Там запланированы ремонты и закупка современного оборудования Глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала о достижениях и планах развития Колпино.
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