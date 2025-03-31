Москвичей предупредили о резком похолодании

Политика как она есть

Температурный фон в Москве существенно изменится к четвергу, сообщает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что начиная с ночи на вторник в центре европейской части России начнется умеренный дождь, который днем усилится.