Политика как он...
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Политика как она есть

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Москвичей предупредили о резком похолодании

Москвичей предупредили о резком похолодании

Температурный фон в Москве существенно изменится к четвергу, сообщает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что начиная с ночи на вторник в центре европейской части России начнется умеренный дождь, который днем усилится.

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