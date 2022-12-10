Более половины украинский беженцев получили работу в Литве

Более половины из 71,6 тыс. беженцев с Украины, оказавшихся в Литве, успешно трудоустроены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра социальной защиты и труда Витаутаса Шилинскаса.
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