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Царьград

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"Гаражная амнистия" в России: Продлили до 2031 года - как не потерять владение участком

"Гаражная амнистия" в России: Продлили до 2031 года - как не потерять владение участком

Продлили "гаражную амнистию" до 1 сентября 2031 года. У владельцев капитальных гаражей есть ещё пять лет, чтобы оформить права на строение и землю по упрощённой процедуре - иначе рискуют столкнуться с потерей участка или затяжными судебными разбирательствамиГосударственная дума продлила "гаражную амнистию" до 1 сентября 2031 года, что даёт владельцам капитальных гаражей ещё пять лет на упрощённую легализацию недвижимости.

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