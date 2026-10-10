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Царьград

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Виктор Дробыш осудил исполнителей, поющих под фонограмму

Виктор Дробыш осудил исполнителей, поющих под фонограмму

Виктор Дробыш высказался против исполнения под фонограмму, отметив, что настоящий артист на сольных концертах должен петь вживую.

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