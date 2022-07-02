Треть белых американцев пожаловались на рост дискриминации – опрос

Около 30,1% американцев европеоидной расы пожаловались на значительный рост дискриминации по отношению к представителям своей группы в США за последние пять лет, следует из опроса университета Мэриленда совместно с компанией Nielsen Scarborough .
Около 30,1% американцев европеоидной расы пожаловались на значительный рост дискриминации по отношению к представителям своей группы в США за последние пять лет, следует из опроса университета Мэриленда совместно с компанией Nielsen Scarborough .
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