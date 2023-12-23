Стоматолог Лебедева объяснила, сколько можно безопасно ходить с отколовшейся пломбой

Кариес — это заболевание зубов, с которым знаком почти каждый взрослый человек. Лечение его подразумевает удаление пораженной ткани зуба и восстановление с помощью пломбы — материала, заполняющего «высверленную» полость.
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