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Царьград

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Котенок: За 12 дней в Польше приземлилось 32 транспортника, 18 – из США

Котенок: За 12 дней в Польше приземлилось 32 транспортника, 18 – из США

В польском Жешуве за 12 дней приземлились 32 западных самолета, большая половина из них – из США, заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

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