Экс-судья Иттуральде согласен с пенальти в ворота «Атлетико» в игре с «Вильярреалом»: «Мандава может коснуться мяча левой ногой, но подбирает его правой. Не ударяет, но сбивает соперника»

Мадридская команда сыграла вничью с «Вильярреалом» в 21-м туре Ла Лиги (1:1). На 28-й минуте судья Хосе Мария Санчес Мартинес назначил 11-метровый в ворота «матрасников» – Жерар Морено упал в штрафной площади после подката Рейнилду Мандава.
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