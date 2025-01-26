НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    Жаль...«Навсегда в наших...
  • Evgeniy LeV
    Прямо на корте? 😀Медведев – болель...
  • Вера Роднова
    Губерниева идиота давно надо было выгнать с комментаторов          большой рост не значит,что умный.Дмитрий Губерниев...

Экс-судья Иттуральде согласен с пенальти в ворота «Атлетико» в игре с «Вильярреалом»: «Мандава может коснуться мяча левой ногой, но подбирает его правой. Не ударяет, но сбивает соперника»

Мадридская команда сыграла вничью с «Вильярреалом» в 21-м туре Ла Лиги (1:1).  На 28-й минуте судья Хосе Мария Санчес Мартинес назначил 11-метровый в ворота «матрасников» – Жерар Морено упал в штрафной площади после подката Рейнилду Мандава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх