В Рязанской области зафиксировано появление нового для региона вида бабочки – Йорданита хлорос.В Рязанской области зафиксировано появление нового для региона вида бабочки - Йорданита хлорос, также известной как пестрянка желтовато-зелёная.
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