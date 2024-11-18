Эксперт назвала две ловушки мозга, из-за которых россияне массово верят в эзотерику

Психолог Ника Болзан: веру в сверхъестественное объясняют особенности работы мозга. Многие россияне увлекаются псевдонаучными практиками: гадают на картах Таро, составляют натальные карты или изучают бодиграфы.
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