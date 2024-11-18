Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 024 подписчика

Эксперт назвала две ловушки мозга, из-за которых россияне массово верят в эзотерику

Эксперт назвала две ловушки мозга, из-за которых россияне массово верят в эзотерику

Психолог Ника Болзан: веру в сверхъестественное объясняют особенности работы мозга. Многие россияне увлекаются псевдонаучными практиками: гадают на картах Таро, составляют натальные карты или изучают бодиграфы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх