© Arpon Pongkasetkam/Shutterstock/FOTODOMДля человечества устойчивые к антибиотикам патогены представляют особую опасность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Сенатор Пушков: ч...
- Козырь: эвакуиров...
- Захарова ответила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым