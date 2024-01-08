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Закон и Порядок

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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Гнида нужен живым НАМ чтобы сдал все явки и пароли. А потом - по всей строгости закона ...Шейх ОАЭ публично...
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Власти Швеции призвали граждан готовиться к войне

Власти Швеции призвали граждан готовиться к войне

Министр иностранных дел скандинавской страны Тобиас Леннарт Билльстрём заявил, что Швеция "должна готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией", причём "украинские солдаты сражаются за нашу свободу и ценности".

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