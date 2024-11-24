❗️Пивной склад горит на площади 200 «квадратов» в Крыму Пожар на складе произошел в селе Константиновка под Симферополем.
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❗️Пивной склад горит на площади 200 «квадратов» в Крыму Пожар на складе произошел в селе Константиновка под Симферополем.