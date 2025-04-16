Съемки криминального триллера в выходные ограничат дорогу на Петроградской стороне Работа над 2 сезоном детективного сериала «Такси под прикрытием» (18+) не даст водителям останавливаться на ряде участков.
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Съемки криминального триллера в выходные ограничат дорогу на Петроградской стороне Работа над 2 сезоном детективного сериала «Такси под прикрытием» (18+) не даст водителям останавливаться на ряде участков.