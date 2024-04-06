Депутат Белик: французские солдаты на Украине будут вне закона

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Дмитрий Белик заявил, что французские солдаты получат на Украине статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии