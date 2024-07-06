06 июля 1923 года были утверждены состав первого правительства СССР, а также проекты первой конституции и герба страны.
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06 июля 1923 года были утверждены состав первого правительства СССР, а также проекты первой конституции и герба страны.
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