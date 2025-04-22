"Платись большая и маленькая". Кто получает самые высокие и низкие зарплаты на Алтае

Как оказалось, меньше всего в крае зарабатывают специалисты из сферы "Туризм, гостиницы, рестораны" В Алтайском крае на первом месте по уровню предлагаемых зарплат на конец марта – начало апреля 2025 года оказались представители высшего и среднего менеджмента – в среднем им предлагают 110,2 тыс.
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