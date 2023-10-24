В НИУ ВШЭ впервые измерили электропроводность полимеров в «космических условиях»

Исследование опубликовано в Journal of Applied Physics. В открытом космосе на аппараты воздействуют разные факторы: вакуум, ионизирующее излучение, космический мусор, микрометеориты, перепады температур и так далее.
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