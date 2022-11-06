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Рыбарь раскрыл личность погибшего в Николаевской области капитана ВС США

Рыбарь раскрыл личность погибшего в Николаевской области капитана ВС США

На Украине погиб капитан армии Соединенных Штатов Америки Пол Ким, сообщает Telegram-канал Рыбарь. В июле текущего года он заключил контракт «Интернациональным легионом Украины» и отправился сражаться против России в составе ВСУ в качестве офицера.

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