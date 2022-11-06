Рыбарь раскрыл личность погибшего в Николаевской области капитана ВС США

На Украине погиб капитан армии Соединенных Штатов Америки Пол Ким, сообщает Telegram-канал Рыбарь. В июле текущего года он заключил контракт «Интернациональным легионом Украины» и отправился сражаться против России в составе ВСУ в качестве офицера.