В собственном соку: как изменится рынок подержанных премиальных авто

По итогам прошлого года в России вырос спрос на премиальные автомобили с пробегом. Эксперты считают, что интерес к таким моделям сохранится, однако структуру этого сегмента рынка ожидают изменения: «подпитка» нашей страны моделями из-за рубежа заметно сократится.