Жителей Тульской области МЧС предупреждает о грозе и усилении ветра 15 июля

ГУ МЧС России по Тульской области, со ссылкой на Тульский гидрометцентр, предупреждает, что 15 июля в регионе сохранится кратковременный дождь, возможны грозы, град и усиление ветра при грозе порывами до 17 м/с.
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