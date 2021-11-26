Экономисты предрекают Австралии дефолт из-за отсутствия стратегии снижения выбросов СО2: Новости ➕1, 26.11.2021

Как говорят эксперты, госдолг Австралии может значительно вырасти, поскольку из-за отсутствия плана достижения углеродной нейтральности страна столкнется с подорожанием банковских займов, сообщает Bloomberg.
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