По еще одному советскому кинохиту снимут сериальный ремейк

Иван Янковский и Андрей Бурковский вошли в состав новой версии «Москва слезам не верит» На презентации нового сезона 2024–2025 года Институт развития интернета (ИРИ) в Москве были названы имена актёров, которые примут участие в съемках сериала «Москва слезам не верит».