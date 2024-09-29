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По еще одному советскому кинохиту снимут сериальный ремейк

По еще одному советскому кинохиту снимут сериальный ремейк

Иван Янковский и Андрей Бурковский вошли в состав новой версии «Москва слезам не верит» На презентации нового сезона 2024–2025 года Институт развития интернета (ИРИ) в Москве были названы имена актёров, которые примут участие в съемках сериала «Москва слезам не верит».

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