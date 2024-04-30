Гладков в третий раз за 30 апреля предупредил белгородцев о ракетной опасности

Белгород и Белгородский район в третий раз с ночи 30 апреля попали под угрозу ракетного обстрела. Об этом местных жителей предупредил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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