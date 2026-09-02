Власти Барнаула рассказали, как будет ходить общественный транспорт в День города

Изменят схему движения 10 автобусных маршрутов В Барнауле в субботу, 5 сентября, в день празднования 296-летия города, а также в дни подготовки к торжественным мероприятиям изменят схему движения 10 автобусных маршрутов - №6, 20, 47, 55, 57, 60, 70р, 73р, 109, 109оп.
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