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В Госдуму внесут предложение по защите выплат военнослужащим

В Госдуму внесут предложение по защите выплат военнослужащим

Законопроект подготовлен партией «Единая Россия», он предусматривает защиту от списания кредиторами средств, которые получают солдаты и офицеры за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса.

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