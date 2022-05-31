В Госдуму внесут предложение по защите выплат военнослужащим

Законопроект подготовлен партией «Единая Россия», он предусматривает защиту от списания кредиторами средств, которые получают солдаты и офицеры за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса.
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