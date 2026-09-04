В Германии «нашли зажигательные устройства» возле подстанций - и кого же обвинят Спецслужбы Германии продолжают исполнять директивы, спускаемые сверху, чтобы градус русо.
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