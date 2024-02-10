Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» победить «Баффало»

«Сент-Луис» в гостях обыграл «Баффало», Павел Бучневич оформил голевую передачу. В Баффало (штат Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз».
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