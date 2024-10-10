Климатолог Семёнов усомнился в вероятности ураганов в России на фоне глобального потепления

Директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов усомнился в вероятности ураганов в России на фоне глобального потепления.
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